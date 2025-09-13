بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.. هجرة جماعية لجماهير الهلال

شهدت مدرجات الهلال «أزمة» في الحضور الجماهيري وبقيت بعض المدرجات خالية في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي بين الهلال والقادسية، وأثار عدم الحضور الجماهيري حالة من الجدل الكبير بين الجماهير والمتابعين، وبهذا تم إلغاء «التيفو» الذي كان مجهزاً لهذا اللقاء نتيجة ضعف الإقبال على شراء تذاكر المباراة.يذكر أن أسعار تذاكر المباراة، لاقت اعتراضات جماهيرية كبيرة منذ طرحها بداعي «ارتفاع» الأسعار، إذ تبلغ قيمة فئة «خلف المرمى» ما بين 35 و92 ريالاً، كما تبلغ قيمة فئة «أطراف الواجهة» 248 ريالاً، و«الواجهة العلوية» بين 116 و193 ريالاً، و«منتصف الواجهة» بين 423 و607 ريالات.وعبرت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم رضاها عن ارتفاع اسعار التذاكر، ووجهت اللوم لإدارة الهلال وطالبتها بحل هذه الأزمة لتتمكن الجماهير من الحضور ومشاهدة فريقها من المدرجات.