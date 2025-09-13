الانتصار الثاني بين الخليج والفيحاء

يستضيف فريق الخليج نظيره الفيحاء عند تمام الساعة 6:25 من مساء اليوم (السبت) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الخليج هذ اللقاء بعد فوزه القوي في الجولة الافتتاحية على مضيفه الشباب بنتيجة 1/ 4، ويطمح من خلال لقاء الليلة لمواصلة سلسلة انتصاراته والمنافسة على مراكز المقدمة لا سيما أن اللقاء يقام على أرضه وبين جماهيره، ويعتمد مدربه اليوناني جيورجوس دونيس على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود كونستانتينوس في خط المقدمة وخلفه الثلاثي جوشوا كينغ وديميتريوس ويورغوس ماسوراس، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس أنتوني موريس.ويخوض فريق الفيحاء هذا اللقاء بعد فوزه على مضيفه الفتح بهدفين لهدف، ويطمح الفريق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والبقاء في مراكز المقدمة، ويعتمد مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود جيسون ريميسيرو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي علي الحسين وياسين بنزيه وساكالا، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس أولاندو موسكيرا.والتقى الفريقان في دوري المحترفين في 6 لقاءات، تمكن كل فريق من الفوز في لقاءين وحضر التعادل في لقاءين، وأحرز هجوم الخليج 8 أهداف، فيما تمكن هجوم الفيحاء من تسجيل 5 أهداف.