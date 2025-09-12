الشهري: نقطة أمام الأهلي إيجابية.. ويايسله: توقف الدوري أثر في أداء الفريق

أكّد المدير الفني لنادي الاتفاق سعد الشهري، في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة فريقه أمام الأهلي اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، أنّ الطموح كان تحقيق النقاط الثلاث، غير أنّ الخروج بنقطة يُعد نتيجة جيدة أمام منافس قوي.وأوضح الشهري أنّ الأهلي من الفرق الصعبة التي يصعب الضغط عليها طوال المباراة، مبينًا أنّ الاتفاق حاول فرض سيطرته على مجريات اللعب، والتعامل مع الكرات العرضية والثابتة بشكل جيد.وأضاف أنّ لاعبي فريقه قدّموا أداءً مميزًا واستفادوا من مجريات اللقاء، مؤكدًا أن مواجهة التعاون القادمة ستكون بصورة أفضل.من جانبه، أشار المدير الفني للنادي الأهلي ماتياس يايسله إلى أنّ المباراة جاءت صعبة أمام فريق قوي ومنظّم مثل الاتفاق، مشيدًا بالتزام لاعبيه بالخطة وأدائهم الجيد رغم التحديات.وأوضح يايسله أن الأهلي صنع العديد من الفرص للتسجيل، لكن التوفيق لم يكن حليفه، مشيرًا إلى أن التوقف الأخير للدوري أثر في أداء الفريق، معربًا عن أمله في استعادة قوته بشكل أفضل في المباريات القادمة.