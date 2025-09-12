تأهل 144 لاعباً لنهائي الدوري السعودي الممتاز للكاراتيه

أُختتمت اليوم في مدينة تبوك منافسات الجولة الأولى لفئتي البراعم والناشئين من الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز، التي نظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه، بمشاركة واسعة من مختلف أندية المملكة، وسط حضور جماهيري وإقبال من المهتمين.وجاءت الجولة الأولى لتعكس مدى الاهتمام المتزايد بالكاراتيه على مستوى الفئات السنية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الرياضة السعودية وتعزيز حضورها على الساحتين المحلية والدولية.وشهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين، إذ أسفرت النتائج عن تأهل 144 لاعباً من فئتي البراعم والناشئين إلى النهائي المقرر إقامته في مدينة الرياض خلال الفترة القادمة، بعد أن قدّموا مستويات مميزة عكست الجاهزية البدنية والمهارية العالية التي يتمتعون بها، فيما ستواصل الجولة غداً منافساتها لفئة الشباب في 6 مجموعات كل مجموعة تضم 24 لاعباً من مختلف الأندية في إطار سعي الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسين وصقل مهارات اللاعبين في المراحل المبكرة.وتوزعت مباريات الجولة التي أقيمت بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، على 12 مجموعة ضمّت كل واحدة منها 24 لاعباً، بإجمالي مشاركة بلغت 288 لاعباً، خرج منهم 144 متأهلاً إلى الجولة الختامية، فيما سيواصل البقية مشوار المنافسة عبر البطولات القادمة.وتمثل البطولة محطة رئيسة ضمن روزنامة الموسم الرياضي، وتهدف إلى رفع مستوى اللاعبين الفني والذهني، وتوفير بيئة تنافسية محفزة تسهم في اكتشاف مواهب جديدة وإعدادها للاستحقاقات القادمة، كما تُعد البطولة فرصة لاختبار جاهزية الأندية وبرامجها التدريبية، بما يتماشى مع خطط التطوير الشاملة التي ينتهجها الاتحاد.ويأتي تنظيم هذه المنافسات ليجسد حرص المملكة على تنمية مختلف الألعاب الرياضية، وترسيخ مكانة الكاراتيه كإحدى الرياضات التي تشهد حضوراً متزايداً، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، ويعكس دور الاتحاد في العمل على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء جيل رياضي متميز، قادر على المنافسة ورفع راية الوطن في البطولات الإقليمية والعالمية.