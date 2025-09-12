زكريا هوساوي.. بداية «ملفتة» مع الأهلي
قدم لاعب الأهلي الجديد زكريا هوساوي نفسه بصورة مميزة في أول ظهور له بقميص الأهلي، إذ قدم مستوى مميزاً في مواجهة الأهلي أمام الاتفاق ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشارك زكريا هوساوي في 70 دقيقة من زمن المباراة كان خلالها ثاني أعلى لاعبي المباراة تصنيفاً، ونجح في تقديم صورة مميزة لجماهير الأهلي التي تتمنى أن يتمكن هوساوي من حل مشكلة الظهير الأيسر لدى الفريق.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع زكريا هوساوي قادماً من نادي الرائد بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية شراء عقد اللاعب في نهاية الموسم.

وبدأ زكريا هوساوي مسيرته في نادي أحد قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد ومنه إلى الرائد قبل أن يرتدي شعار الأهلي أخيراً.
