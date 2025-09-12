الاتفاق والأهلي.. حضرت الإثارة وغابت الأهداف

اكتفى فريق الاتفاق وضيفه الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على استاد ايجو بنادي الاتفاق في افتتاحية لقاءات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة لفريق الأهلي وسط تراجع لاعبي الاتفاق واعتمادهم على الهجمات المرتدة وكاد ايفان توني أن يحرز الهدف الأول للأهلي بعد أن تلقى تمريرة مثالية من علي مجرشي وسددها توني مباشرةً لكن حارس الاتفاق مارك روداك تصدى لها، وسدد روجير ايبانيز كرة قوية ارتطمت في الدفاع وذهبت لركلة زاوية كفرصة أخرى للأهلي، الذي واصل ضغطه وسدد فرانك كيسيه كرة قوية أبعدها الحارس روداك بصعوبة، ليرد الاتفاق بعد هجمة مرتدة مثالية ويسدد فينالدوم كرة قوية مرت بجوار القائم، وتمكن المدافع زكريا هوساوي من إنقاذ مرمى فريقه الأهلي بعد أن انبرى للكرة قبل أن تصل لفينالدوم وأبعدها ركلة زاوية، وكاد البديل الاتفاقي جلال السالم أن يحرز هدفاً لفريقه ولكن تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى، ومن ركلة زاوية لعب ايبانيز كرة رائعة برأسه وتمكن الحارس روداك من إبعادها بصعوبة لركلة زاوية، وبعد 7 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم اليوناني اناستاسيوس نهاية اللقاء بالتعادل بدون أهداف.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي تعادله الأول ويصل للنقطة الرابعة، وينتظره كلاسيكو قوي أمام ضيفه الهلال في الجولة القادمة، كما حقق الاتفاق تعادله الأول ووصل للنقطة الرابعة، وسيلاقي مضيفه التعاون في الجولة القادمة.