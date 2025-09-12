امتدح جماهير الشمس.. جيسوس: قبلت تدريب النصر من أجل رونالدو

شدد مدرب فريق نادي النصر جيسوس على ثقته في أعضاء فريقه لتحقيق الفوز خلال مواجهة الخلود ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم (الجمعة): «أشيد بالعمل الكبير الذي تم في سوق الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع كومان وفيليكس بنصف ثمن لاعب الموسم الماضي وهو جون دوران»، كاشفاً أنه قبل تدريب النصر من أجل رونالدو وسيميدو، وقال: «أنا معجب كثيراً بجماهير النصر وأتمنى دعم الفريق بشكل قوي الفترة القادمة». وتابع: «فيما يخص المحور وجدت الكثير من اللاعبين يجيدون اللعب في هذا المركز وقمت بتجهيز الأفضل لخوض مواجهة الخلود». وختم تصريحاته: «أناشد جماهير النصر بالدعم والحضور الجماهيري الكبير الذي يدعمنا ويساندنا ويساعد كثيراً على تحقيقنا النتائج المميزة، وأوجه نداء لهم للحضور بكثافة ودعم اللاعبين اعتباراً من مباراة الخلود».