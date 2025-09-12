بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.. الأخدود يقترب من ضم التركي «بوراك»

علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن إدارة نادي الأخدود اقتربت من حسم التعاقد مع لاعب الوسط التركي بوراك إنجي (مواليد 2004)، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمكانات الفريق بعناصر شابة قادرة على صناعة الإضافة الفنية خلال منافسات الموسم، إذ يُعد «إنجي» من المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، حيث تدرّج في عدد من الأندية البارزة على مستوى الفئات السنية قبل أن يخوض تجارب احترافية خارج بلاده، مع ألتينوردو التركي، وأرمينيا بيليفيلد الألماني، وشلاسك فروتسواف الثاني البولندي.وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة نادي الأخدود لتدعيم صفوفه بلاعبين شباب يمتلكون الطموح والرغبة في إثبات الذات، في ظل التنافسية الكبيرة التي يشهدها دوري روشن السعودي.ومن المتوقع أن تُحسم المفاوضات خلال الأيام القادمة، ليكون بوراك إنجي إضافة جديدة تسعى من خلالها إدارة النادي إلى رفع مستوى الفريق وتحقيق تطلعات جماهيره.