أنفقت 2,7 مليار.. أندية دوري روشن تجذب أنظار العالم بـفترة «الانتقالات الصيفية»

شهدت فترة الانتقالات الصيفية للدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» واحدة من أكثر الفترات سخونة وإثارة في تاريخ المسابقة، بعد أن تحوّل سوق اللاعبين إلى ساحة تنافس عالمي جذبت أنظار القارة والعالم، وسط سباق محموم بين الأندية الكبرى وخطوات واثقة من الفرق الأخرى لتعزيز صفوفها، في مشهد يؤكد مكانة الدوري السعودي بصفته أحد أقوى الدوريات العالمية،أنففت خلالها الأندية الـ 18 المشاركة في الدوري 2,700 مليار ريال.الاتحاد يخطط للمستقبلواستفاد الاتحاد من خبرة مديره الفني «رامون بلانيس» على صعيد استقطاب المواهب الكروية، إذ ظفر الفريق بخدمات المحليين محمد برناوي من الهلال ومحمد هزازي من النصر، وأكمل المشهد بجلب الموهبة الغينية روجر فرنانديز من سبورتنغ براغا، والإيفواري محمدو دومبيا من أنتويرب البلجيكي، والمدافع الصربي يان كارلو سيميتش قادمًا من أندرلخت البلجيكي، فيما غادره بنظام الإعارة اللاعبان عبدالإله هوساوي إلى التعاون، وأوناي هرنانديز إلى الشباب.صفقات ثقيلة للهلالبدوره، واصل الهلال تعزيز صفوفه بأسماء لامعة على غرار الفرنسي ثيو هرنانديز قادمًا من ميلان، والأورغوياني داروين نونيز من ليفربول، إضافة إلى ضم علي لاجامي من النصر وعبدالكريم الدارسي من الأهلي، بينما ودّع جمهوره المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش المنتقل إلى الريان القطري، وياسر الشهراني الذي شد الرحال إلى القادسية.النصر 5 نجوموعلى غرار الاتحاد أسهم الحراك الإداري والفني في النصر، إذ أوكلت مهمة تدعيم صفوف الفريق بصفقات كبرى إلى الرئيس التنفيذي الجديد خوسيه سيميدو، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو، وقائد الجهاز الفني المدرب خورخي جيسوس، إذ استطاعوا الظفر بخدمات البرتغالي جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي، والفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونخ، والمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز من برشلونة، فيما غادر علي لاجامي إلى الهلال، وانتقل الكولومبي جون دوران إلى فنربخشة التركي بنظام الإعارة.القادسية ناويهامن جهته، تمكن القادسية من مفاجأة الجميع بضمه لهداف الدوري الإيطالي في الموسم الفائت ماتيو ريتيغي من أتالانتا، ثم أردف بجلب البرتغالي أوتافيو من النصر، واستقطاب المحليين ياسر الشهراني ومصعب الجوير من الهلال، منهيًا في الوقت ذاته عقد مهاجمه الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.شهية الأهلي مفتوحةوفي الأهلي كانت الأهداف واضحة بعد تتويجه بطلًا لكأس النخبة الأسيوية، إذ من المقرر أن ينافس على عدة جبهات بدءا بكأس القارات، والدوري، وكأس الملك، إلى جانب مشاركته في النسخة الجديدة من البطولة القارية بوصفه حاملًا للقبها، لذا فضّل دعم تشكيلته بالفرنسي إنزو ميو من شتوتغارت الألماني والبرازيلي ماتيوس غونسالفس من فلامنغو، بينما غادره البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى السد القطري، وغابري فيغا إلى بورتو البرتغالي.تحركات آخر ساعة في الشبابأما الشباب فقد كان من أبرز الفرق التي تحركت بقوة في آخر ساعات الانتقالات، بضمه للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي من الخلود، والفرنسي ياسين عدلي من ميلان، والإنجليزي جوش براونهيل من بيرنلي، فيما رحل هارون كمارا إلى النصر، وكريستيان جوانكا إلى العُلا.طموحات فرق الوسطولم تغب الفرق الطموحة عن المشهد؛ إذ أبرم الاتفاق صفقة مميزة بضم السلوفاكي أوندري دودا من هيلاس فيرونا، فيما عزز التعاون صفوفه بالفرنسي أنجيلو فولغيني من لانس، وجلب الفتح الكاميروني كارل توكو إيكامبي من الاتفاق.ولم يكن الخليج بعيدًا عن الأضواء بتعاقده مع النرويجي جوشوا كينغ من تولوز واليوناني ماسوراس من أولمبياكوس، بينما أضاف الفيحاء الثنائي ألفا سيميدو من نيوم وياسين بنزية من قره باغ، فيما جاءت تعاقدات ضمك بضم الإيفواري ياكو ميتي من كارديف وخيسوس ميدينا من سبارتاك موسكو، وواصل الأخدود استقطاب الأسماء الأوروبية بجلب كوراي غونتر من هيلاس فيرونا وصامويل ليما من بورتو.نيوم قادم بقوةأما الضيف الجديد والقادم بقوة فريق نيوم فقد كان في واجهة الميركاتو العالمي باستقطاب الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت من ليون، والإيفواري أمادو كوني من ريمس، والحارس الإسباني لويس ماكسيميانو من ألميريا، إلى جانب عبدالله دوكوري من إيفرتون، ولم تغب باقي أندية الدوري مثل الخلود والرياض والنجمة والحزم عن استغلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أبرمت هي الأخرى صفقات محلية وأجنبية عززت بها حظوظها في المنافسة وتثبيت أقدامها بين الكبار.وبذلك، رسمت فترة الانتقالات الصيفية لهذا الموسم ملامح دوري استثنائي آخر، تتقاطع فيه الصفقات العالمية مع الحضور المحلي، ويُتوقع أن يشهد تنافسًا محتدمًا يرفع من مستوى الإثارة والندية على المستطيل الأخضر.