قبل خوض مواجهته الآسيوية .. الأهلي يبحث عن نقاط الاتفاق

يخوض فريق الأهلي مساء اليوم (الجمعة) لقاءً مهماً أمام مضيفه الاتفاق عند تمام الساعة 6:25م على ملعب إيجو بنادي الاتفاق، في افتتاح لقاءات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء قبل خوض معترك الحفاظ على لقبه الآسيوي عندما يدشن لقاءاته في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين القادم أمام ضيفه ناساف الأوزبكي، ويسعى فريق الأهلي من خلال لقاء الليلة للفوز وتأكيد جاهزيته للمهمة الآسيوية وكذلك للمنافسة على لقب دوري المحترفين، ويملك في رصيده 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق نيوم بهدف دون مقابل.فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء بعد أن تجاوز ضيفه الخلود في جولة الافتتاح بهدفين لهدف، ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول للنقطة السادسة لتأكيد منافسته على الدوري مبكراً، لا سيما بعد عودة مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي والسلوفاكي أوندري دودا.وسبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 28 لقاء، وكان التفوق لمصلحة الأهلي الذي فاز في 15 لقاء، فيما انتصر الاتفاق في 8 لقاءات، وتعادلا في 5 لقاءات، وسجل هجوم الأهلي 59 هدفاً، فيما سجل هجوم الاتفاق 37 هدفاً، وكان آخر لقاء جمع بينهما انتهى لمصلحة الاتفاق بنتيجة 3/ 1.