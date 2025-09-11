قبل ديربي مانشستر.. دوناروما: متعطش لصناعة التاريخ مع السيتي

أكد الإيطالي جيانلويجي دوناروما الحارس الجديد لفريق مانشستر سيتي أنه متحمس بشدة لمساعدة فريقه الجديد على كتابة التاريخ وحصد المزيد من البطولات، جاء ذلك في لقاء فيديو بثه موقع النادي الإنجليزي في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية.وعن خطوته الجديدة، قال الحارس البالغ من العمر 26 عامًا إنه يشعر بحافز وإلهام كبيرين لمساعدة الفريق على النجاح في مسعاه المستمر نحو الألقاب: «أنا سعيد جدًا ومتحمس لوجودي هنا في واحد من أفضل الأندية في العالم، هذا نادٍ يملك تاريخًا كبيرًا ويملك الجوع للانتصارات».وأضاف: «أعلم أن هناك مسؤولية كبيرة، لكني فخور بأن أكون جزءًا من هذا المشروع لمواصلة الانتصارات معًا، ميلان وباريس سان جيرمان ساعداني كثيرًا في تطوري، وقد حققت الكثير خلال مسيرتي، وسأبقى ممتنًا لهما دائمًا».وواصل: «لكن الآن تركيزي الكامل هنا مع السيتي لصناعة التاريخ وأن أصبح رمزًا للنادي والمدينة، الأهم بالنسبة لي أن أجعل الجماهير فخورة وأن نحقق الكثير من البطولات معًا، فهذا نادٍ تاريخي ويستحق أن يكون دائمًا في القمة».كما أوضح دوناروما في حديثه لـ City Studios – وهو أول حوار كبير له منذ انتقاله – أنه كان يتابع السيتي عن قرب خلال مسيرته في أوروبا، وأن ما شاهده من ملعب الاتحاد ومرافق التدريبات العالمية في CFA زاد من حماسه للتحديات المقبلة.. «لقد كان النادي دائمًا يثير إعجابي».وكشف: «تابعت السيتي دومًا بكل شغف. مركز التدريبات والملعب رائعان، وكل شيء هنا مذهل، لا يمكنك أن تدرك قيمة النادي حتى تراه بعينيك، المباني، الطاقم، الأجواء... كلها رائعة».واختتم الحارس الإيطالي حديثه قائلاً: «حضرت هنا مع عائلتي في يومي الأول، وشعرت منذ اللحظة الأولى أن النادي مثل عائلة حقيقية، الجميع يبتسمون، وأنا فخور وسعيد، ولا أطيق الانتظار لبدء هذه المغامرة الجديدة».