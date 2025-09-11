رابطة دوري المحترفين تذكّر الأندية.. تكريم بنزيما وبلان غداً.. وكرستيانو يوم الأحد

جدّدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين التأكيد على الضوابط والمعايير المعتمدة لديها لاختيار جوائز الأفضلية الشهرية المقدمة من «روشن» وجوائز الأفضل للموسم الرياضي 2025-2026، كما سبق الإعلان عنها، ضمن توجه يرسخ النزاهة ويرفع حدة التنافس ويحفز اللاعبين والمدربين على تقديم أفضل مستوياتهم طوال الموسم.ويتكون الفريق الفني المشرف على التقييم من 5 خبراء، هم: تركي السلطان (العضو المقرر) وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبو شقير، وعبيدالله العيسي.وشملت المعايير الجديدة المعتمدة آلية احتساب نقاط أفضل حارس وأفضل لاعب واعد، وهي حصر على اللاعبين السعوديين والمواليد، وأفضل لاعب سعودي وأفضل لاعب في الموسم الرياضي وأفضل مدرب، إلى جانب تفاصيل آلية الترشح للجوائز.وجرى تسليم جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024-2025، إذ يسلّم الفائزون جوائزهم خلال أول مباراة تقام على أرض أنديتهم، وهو ما حدث خلال الجولة الأولى من هذا الموسم، إذ تسلم قائد الهلال سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب سعودي عن الموسم الماضي، وذلك قبل بداية مباراة فريقه الهلال ضد نادي الرياض، وسلّمت جائزة القفاز الذهبي لحارس نادي القادسية الحارس كوين كاستليس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب صاعد للاعب مصعب الجوير خلال مباراة فريقهما القادسية ضد نادي النجمة.وتعتزم الرابطة تسليم باقي جوائزها عن الموسم الماضي 2024-2025 خلال الجولة الثانية من دوري هذا الموسم 2025-2026، إذ ستسلّم غداً (الجمعة)، جائزة أفضل لاعب لقائد الاتحاد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، وجائزة أفضل مدرب لمواطنه مدرب نادي الاتحاد لوران بلان خلال مباراة الاتحاد والفتح، بوصفها أول مباراة على أرض الاتحاد في دوري روشن 2025-2026، وكذلك جائزة الحذاء الذهبي لقائد النصر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ سيتسلّمها الأحد القادم قبل مباراة النصر والخلود، إذ إنها أول مباراة للنصر على ملعبه هذا الموسم.وتأتي جوائز الأفضلية الشهرية المقدمة من «روشن» وجوائز الأفضل للموسم الرياضي تعبيراً من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تقديرها لهذا الإنجاز، وسعياً منها لتحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم أفضل أداء فني، مما يسهم في رفع مستوى التنافس بين الأندية.