التوقف الدولي يضرب «PSG».. «إنريكي» ينضم للغائبين عن مواجهة «لانس»

أعلن نادي باريس سان جيرمان أن مدربه الإسباني لويس إنريكي سيغيب عن مباراة الفريق القادمة في الدوري الفرنسي أمام لانس، المقررة في 14 سبتمبر، بسبب مواصلته التعافي من جراحة في الترقوة.إنريكي كان قد تعرض لحادثة خلال فترة التوقف الدولي بعد سقوطه من دراجته الهوائية، ما استدعى نقله إلى المستشفى على وجه السرعة وإجراء عملية جراحية ناجحة. وبحسب التقارير الطبية، يحتاج المدرب إلى نحو أسبوع إضافي قبل استكمال تعافيه بشكل كامل، ما يعني أنه سيعود إلى مقاعد البدلاء في مواجهة أتالانتا ضمن دوري أبطال أوروبا يوم 17 سبتمبر. وسيتولى مساعده رافائيل بول إدارة الفريق مؤقتاً.ويأتي غياب المدرب إنريكي عن مواجهة لانس في الدوري لتستكمل سلسلة الإصابات التي ضربت باريس سان جيرمان خلال فترة التوقف الدولي، إذ تعرض نجم الفريق عثمان ديمبيلي لإصابة في الفخذ ستغيبه لمدة 6 أسابيع، وتعرض النجم الشاب ديزري دوي لإصابة في الساق ستغيبه نحو 4 أسابيع.