استثناء من «الفيفا» ينهي علاقة «لابورت» بالنصر

نجح نادي أتلتيك بيلباو الإسباني في الحصول على استثناء من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لتسجيل لاعب النصر «إيميرك لابورت» بعد مفاوضات ماراثونية بدأت مع نهاية الموسم الماضي، إذ انتهت قصة الإسباني لابورت بعد أن أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة التواصل الاجتماعي X، الموافقة على انتقاله إلى النادي الإسباني الذي أعلن نجاحه في الحصول على استثناء من «الفيفا». وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن قيمة انتقال لابورت تصل إلى 10 ملايين يورو سيدفعها النادي الإسباني لنظيره النصر. وجاءت عودة لابورت لناديه السابق لتسعد أنصاره الذين طالبوا ناديهم بإنهاء موضوعه خلال الفترة الماضية. وقدمت إدارة شركة النصر شكرها للاعب على ما قدمه خلال فترة وجوده مع النصر.من جانبه، وجه لابورت رسالة إلى نادي النصر وجماهيره عبر حسابه الرسمي في منصة X، قال فيها: «أعزائي مشجعي النصر، لقد انتهى وقتي في هذا النادي العظيم. أنا ممتن لهذه التجربة المليئة بالذكريات والنمو، وفخور بكوني جزءاً من صعود الدوري السعودي للمحترفين على الساحة العالمية. لقد كان شرفاً لي أن أشارك الملعب مع العديد من أفضل اللاعبين. أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل».