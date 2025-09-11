مدرب القادسية: لم أقرر مشاركة أوتافيو أمام الهلال

أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، الإسباني ميشيل جونزاليس، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الهلال ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري روشن، وقال جونزاليس خلال المؤتمر الصحفي: «أمامنا مباراة كبيرة أمام فريق الهلال الذي يعتبر من أقوى الفرق في الدوري، وبلا شك أننا نحترم الفريق الهلالي ولكن لا نخشاه، لدينا مجموعة مميزة في الفريق وباستطاعتنا صنع الفارق». وحول مشاركة البرتغالي أوتافيو في المباراة، قال: «اللاعب يحتاج للمزيد من مرحلة الإعداد، وسنرى إمكانية مشاركته، ولكنه سيكون في قائمة الفريق المشاركة في المباراة، خصوصاً أنه غير مصاب». وأشار جونزاليس إلى أن فريقه سيقدم كل ما لديه خلال الموسم الحالي وسينافس على جميع البطولات، متمنياً من الجماهير الوقوف بجانب الفريق.