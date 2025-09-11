بعد تعيينه إدارياً في نادي الحزم.. «راوي قصص» يُشعل منصات التواصل الاجتماعي

في مفاجأة لافتة لعشاق الرياضة والإعلام، أعلن نادي الحزم بالقصيم، التعاقد مع الراوي المعروف نايف حمدان، ليشغل منصباً إدارياً في صفوف النادي لمدة عام واحد، في خطوة تعكس تحولاً بارزاً في مسيرة حمدان، الذي لمع اسمه كأحد أبرز رواة القصص التاريخية والاجتماعية على منصات التواصل، قبل أن يفتح لنفسه باباً جديداً في عالم الإدارة الرياضية.ورغم أن الكثيرين عرفوا نايف كـ«راوي قصص»، إلا أن خلفيته الرياضية ليست بعيدة عن الأضواء، إذ كان مالكاً للخيل وشارك في هذا المجال من زاوية مختلفة، ما منحه تجربة خاصة في التعامل مع الوسط الرياضي وفهم بيئته.انضمام نايف حمدان لإدارة نادي الحزم لا يقتصر على كونه نقلة مهنية فحسب، بل يعد أيضاً مزجاً بين الخبرة الإعلامية والكاريزما الجماهيرية والخبرة الرياضية التي اكتسبها من تجربته مع الخيل. إدارة النادي بدورها تراهن على حضوره المؤثر في صناعة صورة إعلامية جديدة للنادي، وتعزيز التفاعل مع جماهيره، إلى جانب إسهامه في العمل الإداري اليومي.وتبقى الأنظار موجهة نحو تجربة نايف في الحزم، إذ يترقب المتابعون كيف سينجح في الانتقال من ساحة الحكايات إلى أروقة الملاعب، في واحدة من أكثر القصص إثارة في المشهد الرياضي السعودي أخيراً.