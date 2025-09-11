الغواسيل: الشباب يحتاج وقتاً.. وحمد الله جاهز

أشاد مدرب فريق الشباب إيمانويل الغواسيل باللاعب براونهيل، مبيناً أنه يجيد اللعب بين الخطوط ويمثل خطورة كبيرة على الخصوم في المراكز الأمامية، مؤكداً أنه سيكون ورقة مهمة في المرحلة القادمة، مطمئناً أنصار ناديه حول المهاجم عبدالرزاق حمدالله، وقال: «اللاعب حصل على إجازة خاصة وعاد لتدريبات الفريق، وهو الآن جاهز بنسبة 100% لخوض المباراة». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الشباب والحزم، في الجولة الثانية من دوري روشن، مؤكداً رضاه التام عن المجموعة التي يمتلكها حالياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفريق يحتاج إلى بعض الوقت حتى يظهر بالصورة المرجوة. وأضاف: «لابد من الصبر على الفريق، فاللاعبون وصلوا متأخرين، وبعضهم لم يخض سوى تدريب أو تدريبين، وهذا بالتأكيد غير كافٍ للانسجام والجاهزية، وبعض العناصر الجديدة لم تتدرب مع فرقها السابقة بشكل منتظم، لذلك لن أشركهم منذ البداية حتى لا يتعرضوا للإصابات»، مشدداً على أن الفريق الحالي مختلف تماماً عن النسخة التي ظهرت قبل 15 يوماً فقط، إذ أشار إلى أن التغييرات الكبيرة في التشكيلة تحتاج لوقت حتى تنسجم العناصر الجديدة وتقدم أفضل ما لديها.