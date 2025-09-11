إيفان توني: الأهلي سيكون بين الـ 4 الكبار لو لعب في «البريميرليغ»

أكد لاعب الأهلي الإنجليزي إيفان توني، في حديث لصحيفة الغارديان البريطانية، أن دوري روشن للمحترفين يُعد واحداً من أقوى الدوريات العالمية بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.وأشار توني إلى أن فريقه الأهلي لو شارك في «البريميرليغ» لكان قادراً على الوجود بين الأربعة الكبار، بالنظر إلى ما يضمه من أسماء لامعة ونجوم على أعلى مستوى. وأضاف: «تعرضت لانتقادات كثيرة عند انتقالي إلى الأهلي، لكنني لم ألتفت إليها، إذ كنت واثقاً من نجاح تجربتي، واليوم أجني ثمار ذلك بعد أن حققت بطولات وسجلت 35 هدفاً بقميص الفريق».وتابع: «مع مرور الوقت، أصبحت تجربتي في السعودية مميزة وثرية، خصوصاً أنني ألعب إلى جانب نجوم عالميين مثل رياض محرز وروبرتو فيرمينو، فضلاً عن النجوم الآخرين الذين يزخر بهم الدوري السعودي».وأثنى توني على الحضور الجماهيري الكبير في الملاعب السعودية، مشدداً على أن الفارق بين الدوري السعودي والدوري الإنجليزي الممتاز ليس شاسعاً، لوجود لاعبين قادرين على المنافسة في أي دوري عالمي.وعن غيابه عن قائمة منتخب إنجلترا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، قال توني: «هدفي واضح، وهو العودة لتمثيل منتخب بلادي».وكشف توني أنه كان يرغب في التغريد حول فوز الهلال على مانشستر سيتي، لكنه امتنع عن ذلك خشية التعرض لهجوم في إنجلترا، موضحاً أن هذا يعكس قوة الدوري السعودي وما وصل إليه من مستوى عالٍ.وأضاف: «ما قاله كريستيانو رونالدو سابقاً عن الدوري السعودي صحيح تماماً، فهو دوري عالي الجودة ولا تنبغي الاستهانة به».وختم تصريحاته بالقول: «سأوصي لاعبين من بلدي بالقدوم إلى السعودية، فقد تحدث معي بعضهم حول طبيعة التجربة هنا، وأنا أشجعهم على خوضها».