فولفسبورغ يعلن التوقيع مع المخضرم الدانماركي إريكسن

أعلن نادي فولفسبورغ عن تعاقده مع الدانماركي المخضرم كريستيان إريكسن (33 عاماً)، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.وأكد النادي الألماني في بيان رسمي أن إريكسن وقع على عقد حتى 2027، وسيرتدي الرقم 24، الذي سبق أن حمله مع إنتر ميلان.وقال إريكسن في تصريحات عقب انضمامه لناديه الجديد عبر الصفحة الرسمية: «بالنسبة لي فولفسبورغ هو محطتي الأولى في البوندسليغا».وأضاف: «أنا متحمس جداً لخوض المغامرة الجديدة، مقتنع بقدرتنا معاً على صنع الفارق في فولفسبورغ، وكانت المحادثات مع المسؤولين ممتازة».‏وختم: «وجود العديد من الوجوه التي أعرفها من المنتخب الدانماركي في التشكيل جعلت الانضمام إلى فولفسبورغ خياراً جذاباً للغاية بالنسبة لي».‏وحقق كريستيان إريكسن في فترته السابقة مع مانشستر يونايتد لقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة للمحترفين، بعد أن لعب في صفوفه ثلاث سنوات منذ انضمامه من برينتفورد في 2022 حتى 2025.