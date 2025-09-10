الأخضر الشاب من ذهب

توّج نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، المنتخب السعودي للشباب بكأس الخليج تحت 20 عاماً، بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك. ولا تزال الأفراح تتوالى، ولا تتوقف الإنجازات، ويستمر تحقيق البطولات لمنتخباتنا الوطنية في جميع الفئات، فقد سطر نجوم الأخضر للشباب أروع اللمحات وأجمل الإبداعات الكروية، وحققوا لقب كأس الخليج تحت 20 سنة في نسختها التاريخية الأولى، بعد فوزه القوي على منتخب اليمن بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة. قبل انطلاق صافرة اللقاء، دخل شباب الأخضر أرضية الملعب بحماس كبير وبإصرار وعزيمة لا مثيل لهما، وبحضور جماهيري غفير هتف وشجع الأخضر، ومع انطلاقة اللقاء سيطر منتخبنا الوطني ولم ينتظر كثيراً لهزّ الشباك، ومن ركلة زاوية لعب عبدالعزيز الشمري الكرة برأسه داخل شباك اليمن هدفاً أول للأخضر (د:7)، واستمرت السيطرة السعودية، ولم يمر الوقت حتى ضاعف المنتخب النتيجة بعد مهارة عالية من فارس بن سالم ليتحصل على ركلة جزاء سددها هداف البطولة عبدالعزيز الشمري وسجلها ببراعة وإتقان هدفاً ثانياً (د:13)، وقبل نهاية الشوط الأول قلّص منتخب اليمن النتيجة بتسجيله الهدف الأول، لينتهي الشوط بتقدم الأخضر بهدفين لهدف.وفي الشوط الثاني واصل نجوم الأخضر إبداعهم واستمروا بالسيطرة والتألق، وأضاف الأخضر الشاب الهدف الثالث بمهارة عالية من فارس بن سالم، الذي سيطر على الكرة وسددها قوية في الشباك هدفاً ثالثاً للأخضر، ورغم الطرد غير الصحيح لنجم الأخضر محمد الصرنوخ، الذي كان أحد النجوم إلا أن النقص يولد القوة ويزيد العزيمة والإصرار، وتمكن نجوم الأخضر من الحفاظ على نتيجة اللقاء إلى أن أعلن الحكم الإماراتي محمد الهرمودي نهاية اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف لهدف.وبعد نهاية اللقاء تم توزيع جوائز البطولة، إذ حصل النجم الشاب عبدالعزيز الشمري مهاجم منتخبنا الوطني على جائزة هداف البطولة، كما حصل الحارس المميز عبدالله المحيسن حامي عرين الأخضر الشاب على جائزة أفضل حارس في البطولة، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في البطولة للاعب منتخب اليمن عادل عباس قاسم.