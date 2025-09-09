آخر أضلاع مثلث الرعب .. نجم الجيل الذهبي للأهلي «معتمد خوجلي» في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله لاعب الأهلي السابق معتمد خوجلي، وترك خوجلي بصمة لاتُنسى في تاريخ النادي الأهلي لاسيما في فترة السبيعينات الميلادية، وآخر أضلاع مثلث الرعب في الفريق الأهلاوي في تلك المرحلة «أمين دابو» و «أحمد الصغير».وكان معتمد خوجلي قد حقق لقب هداف الدوري السعودي في موسم 1978 برصيد 14 هدفاً ليصبح أول لاعب أهلاوي يحقق لقب هداف الدوري، كما نجح في تحقيق ثنائية الدوري والكأس في ذات الموسم مع الأهلي، وكان صاحب هدف الفوز بلقب الكأس.ويعتبر معتمد خوجلي أحد أركان الثلاثي الهجومي التاريخي للنادي الأهلي التي ضمت إلى جانبه أمين دابو وأحمد الصغير، واختتم خوجلي مشواره في كرة القدم بتمثيل نادي الوحدة.