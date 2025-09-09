أُجريت أمس الاثنين قرعة منافسات كرة قدم الصالات تحت 17 عامًا، ضمن برنامج دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، في العاصمة المنامة.وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا في المجموعة الثانية (B)، إلى جانب منتخبات إيران، وتايلاند، وقرغيزستان.وتُعد هذه المشاركة الأولى لـ "أخضر الصالات تحت 17 عامًا" في بطولة آسيوية رسمية، في خطوة تُجسّد حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تمكين منتخبات الفئات السنية في لعبة كرة قدم الصالات، وتعزيز حضورها القاري، ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء جيل تنافسي يمثل المملكة في كبرى المحافل الإقليمية والدولية.وكان المنتخب الوطني قد أقام معسكراً تدريبياً في البوسنة والهرسك خلال الفترة من 1 حتى 15 أغسطس، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في أولمبياد آسيا، المقرر إقامته في البحرين خلال شهر أكتوبر القادم.وخاض المنتخب خلال المعسكر أربع مواجهات تجريبية، تنوّعت بين مباريات ودية مع منتخب البوسنة، ومناورات فنية مع عدد من الأندية المحلية، استفاد من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مبارك بن علي الشهراني في تقييم العناصر وتدويرها بهدف التوظيف الأمثل وفق احتياجات الفريق.وضمّت قائمة الأخضر 16 لاعباً، وهم: أنس مصارط، طلال عجور، أسامة الأحيوي، تميم الأسمري، فيصل العنزي، عبدالرحمن الشيخ، محمد موسى نمازي، فارس الشهري، مهدي الجارودي، سالم الصبحي، فارس القحطاني، فهد كعبي، راكان العرياني، مجاهد صميلي، أحمد الحارثي، عبدالعزيز علاقي.