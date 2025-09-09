أول إنجازاته «سوبر».. نصر من ذهب

تُوج فريق النصر للسيدات بكأس السوبر السعودي للسيدات، بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الشباب بالرياض في نهائي السوبر السعودي الأول، وبذلك استعدن هيبة ناديهن عقب خسارة الفريق الأول للرجال من الأهلي في نهائي السوبر بركلات الترجيح قبل 3 أسابيع في هونغ كونغ.وكتب فريق النصر للسيدات تاريخاً جديداً بتحقيقه لقب النسخة الأولى من كأس السوبر وتُوج بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ووضعت اللاعبة نسرين بهلولي اسمها كأول لاعبة في تاريخ الكرة السعودية تسجل هدفاً في نهائيات كأس السوبر، فيما حقق فريق الأهلي المركز الثاني والميداليات الفضية.وشهدت الكرة السعودية للسيدات تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وتم جلب العديد من اللاعبات المحترفات الأجنبيات، ما انعكس إيجاباً على منتخباتنا الوطنية للسيدات والفتيات، ولم يأتِ هذا التطور من فراغ بل أتى ضمن الجهود المبذولة المستمرة لدعم وتطوير كرة القدم النسائية في المملكة، ما ساهم في رفع مستوى اللاعبات السعوديات وحصولهن على فرص المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية.ويولي الاتحاد السعودي لكرة القدم اهتماماً كبيراً بكرة القدم للسيدات، وأكد التزامه الكامل بدعم وتطوير المنتخبات النسائية من خلال برامج إعداد مستمرة، لتعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة على المستويين القاري والدولي.انفوجرافيك:1- النصر بطلاً لـ«سوبر» السيدات2- نسرين بهلولي تكتب التاريخ3- عوّضن خسارة كأس الرجال