سيدات النصر من الريادة إلى ذهب السوبر

في الثامن من سبتمبر 2025، دخلت سيدات النصر التاريخ من أوسع أبوابه بتتويجهن بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات في نسخته الأولى، عقب الفوز على الأهلي بهدفين نظيفين. لم يكن الإنجاز مجرد لقب، بل كان إعلاناً صريحاً أن "الأصفر" لا يعرف سوى طريق الذهب، حتى عندما تنتقل الحكاية إلى كرة السيدات.إرث ممتدتأسس الفريق عام 2018 تحت اسم "المملكة"، قبل أن يستحوذ عليه نادي النصر في سبتمبر 2022 ليصبح ممثل النادي الرسمي في كرة القدم النسائية. ومنذ تلك اللحظة بدأت مسيرة تحوّل سريع من الطموح إلى الإنجاز:2021–2022: الفوز ببطولة SAFF Championship عندما كان الفريق لا يزال تحت مسمى "المملكة".2022–2023: التتويج بلقب الدوري الممتاز للسيدات في موسمه الأول.2023–2024: المحافظة على اللقب للعام الثاني على التوالي.2024–2025: حصد اللقب للمرة الثالثة توالياً ليكتب ثلاثية تاريخية.2025: رفع كأس السوبر السعودي للسيدات في نسخته الافتتاحية.بهذا، جمعت سيدات النصر بين الريادة في الدوري والبطولة الافتتاحية للسوبر، مؤكدات أن "العالمي" حاضر دائماً في النسخة الأولى لأي بطولة.أرقام تُلخّص الهيمنة3 ألقاب دوري متتالية (2023، 2024، 2025).بطولة وطنية SAFF Championship (2022).كأس السوبر السعودي للسيدات (2025 – النسخة الأولى).هذه الألقاب شواهد على أن النصر النسائي يسير بخطوات واثقة على نهج فريق الرجال في تحقيق الريادة والبطولات.البُعد الاجتماعيإنجاز سيدات النصر يرسّخ حضور المرأة السعودية في المشهد الرياضي، ويؤكد أن الاستثمار في فرق السيدات لم يكن خطوة تجميلية، بل قرار إستراتيجي متناغم مع رؤية 2030 من خلال التمكين والريادة، ليس على مستوى المستطيل الأخضر فحسب، بل في المشهد الرياضي الوطني بأسره.