الحارس الفرنسي ماتيو باتويليت هلالياً حتى 2027

أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» تعاقده مع الحارس الفرنسي ماتيو باتويليت قادماً من ليون الفرنسي لمدة عامين حتى 2027.وقد استمرت المفاوضات عدة أيام، وكان باتويليت (مواليد 2004) قد نشأ في أكاديمية ليون الشهيرة، وحقق تجربة ناجحة مع فريق سوشو على سبيل الإعارة خلال موسم 2023-2024، وخاض 65 مباراة، حافظ خلالها على شباكه نظيفة في 22 مواجهة، واستقبلت شباكه 70 هدفاً. رغم صغر سنه، إلا أنه يعد حارساً متميزاً يتمتع برد فعل سريع ولديه القدرة على التعامل مع الانفرادات.وكانت «عكاظ» قد أشارت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ الثلاثاء 2 سبتمبر الجاري، إلى قرب الحارس الفرنسي من التوقيع مع الهلال، بعد أن كانت الإدارة الزرقاء تفاضل بينه وبين حارس آخر من الجنسية الإسبانية.باتويليت مثّل منتخبات فرنسا في مختلف الفئات السنية، وكان حاضراً مع منتخب تحت 20 عاماً خلال آخر التجمعات الدولية، ما يؤكد أنه من الحراس الفرنسيين الواعدين.يذكر أن الحارس كان محل اهتمام بعض الأندية الفرنسية والأوروبية التي ترغب في تعزيز صفوفها بحارس شاب بارز، وتعتبر هذه الصفقة استثماراً مناسباً للمستقبل، حيث سيكون تطويره سهلاً بفضل الجهاز الفني الذي سيشرف عليه ويضم أسماء أوروبية كبيرة.وسيعمل الجهاز الفني على تجهيزه استعداداً للفترة التي سيغيب فيها الحارس الهلالي المغربي ياسين بونو نتيجة مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده أواخر ديسمبر القادم.