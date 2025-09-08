تغلب منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 عاما، مساء اليوم (الإثنين)، على نظيره التشيلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي أقيم بمدينة ساو باولو البرازيلية، في ختام المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم للشباب 2025 التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادم.وتقدّم المنتخب السعودي أولا عن طريق اللاعب ثامر الخيبري، قبل أن يعادل المنتخب التشيلي النتيجة، ليعود «الأخضر» ويتقدّم مجددا عبر عدنان البشري محققا هدف الفوز.ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من؛حامد يوسف، راكان الغامدي، محمد برناوي، صالح برناوي، عواد أمان، فرحة الشمراني، بسام هزازي، عمار اليهيبي، زياد الغامدي، سعد حقوي، ثامر الخيبري.وكان الأخضر السعودي قد بدأ معسكره في البرازيل يوم 18 أغسطس وخاض مناورة ودية أمام إيتوانو البرازيلي، انتهت بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف الأخضرعمار اليهيبي (هدفين)، وزياد الغامدي.وسيبدأ «أخضر تحت 20 عاما» المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي بمغادرة البعثة غدا (الثلاثاء)، إلى الباراغواي لبداية المرحلة الثانية من معسكره، وسيخوض مباراة ودية أمام منتخبها 14 سبتمبر، ومباراة أخرى أمام منتخب المكسيك 20 سبتمبر، على أن يغادر في اليوم التالي إلى تشيلي لخوض غمار نهائيات كأس العالم. وجاء المنتخب السعودي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كولومبيا، النرويج، ونيجيريا، وسيخوض أول لقاءاته أمام منتخب كولومبيا يوم الثلاثاء 30 سبتمبر عند تمام الثانية فجرا على استاد فيسكال بمدينة تالكا، وفي الملعب والتوقيت ذاته، سيواجه نظيره منتخب نيجيريا يوم الجمعة 3 أكتوبر، أما اللقاء الأخير في دور المجموعات فسيكون أمام منتخب النرويج يوم الإثنين 6 أكتوبر عند تمام الثانية فجرا على استاد إل تينينتي بمدينة رانكاغوا.يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان إلى دور الـ16، وأفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث في المجموعات الـ6، وستقام المباريات في 4 مدن تشيلية، هي رانكاغوا وسانتياغو وتالكا وفالبارايسو، فيما تقام المباراة النهائية في 19 أكتوبر في العاصمة سانتياغو.