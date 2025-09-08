يخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا ظهر اليوم (الإثنين) مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي في روسيا، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.ويحل الأخضر ضيفا على منتخب روسيا، في الثانية والربع مساءً، على ملعب رودينا في العاصمة الروسية موسكو، وكان اللقاء الودي الأول بينهما قد انتهى لمصلحة الأخضر السعودي بهدفين لهدف، وأحرز هدفي المنتخب كل من: مشاري النمر وعباس الحسن.ميدانيًا، أكمل لاعبو الأخضر جاهزيتهم للمواجهة الودية بعد أن ختموا حصتهم التدريبية مساء أمس (الأحد) تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، وطبّقوا خلالها تمارين على الجوانب التكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.يذكر أن المعسكر يضم 26 لاعباً وهم: تركي بالجوش، مهند اليحيى، أحمد أبو راسين، محمد عبدالرحمن، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، مبارك الراجح، خالد العسيري، مرزوق التمبكتي، ماجد دوران، مشعل العلائلي، سليمان هزازي، سالم النجدي، بدر العمير، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، سيف رجب، عبدالله معتوق، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، ياسين الزبيدي، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العثمان، مشاري النمر، وعبدالله رديف.