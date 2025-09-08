رئيس فنربخشة: أقلنا مورينيو لمبالغته في الدفاع

أكد رئيس نادي فنربخشة التركي علي كوتش أنه تناقش مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق بسبب طريقة لعبه الدفاعية قبل قرار إقالته.وقال كوتش: «كان قرارنا تعيين لوتشيانو سباليتي خلفاً لمورينيو لكنه قرر عدم العمل هذا الموسم»، وأضاف: «الانفصال عن مورينيو كان مُراً فقد كانت هناك كيمياء رائعة بيننا وإنجازاته واضحة وحتى مجرد التمكن من إحضاره إلى هنا كان إنجازاً كبيراً»، وتابع: «كنا نعلم أن المدرب سيلعب بطريقة دفاعية لكن في نهاية الموسم ناقشنا الحاجة إلى أخذ زمام المبادرة بشكل أكبر»، وأكمل: «الإقصاء أمام بنفيكا لم يكن المشكلة بحد ذاته بل الطريقة التي تم إقصاؤنا بها جعلتني أشعر أن نهج الموسم الماضي سيستمر».يُذكر أن مورينيو تواجد على رأس الجهاز الفني لفريق فنربخشه التركي لمدة 14 شهراً اكتفى خلالها في الموسم الأول بوصافة الدوري التركي خلف البطل غلطة سراي بفارق 11 نقطة والخروج من نهائي كأس تركيا والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، ومع بداية الموسم الحالي خسر فرصة التواجد في دوري أبطال أوروبا بعد السقوط أمام بنفيكا البرتغالي في التصفيات بنتيجة (1-0) ليتعرض بعدها للإقالة من منصبه في 29 أغسطس الماضي.