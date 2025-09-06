حقق مدرب الأهلي ماتياس يايسله أرقاماً قياسية إبان تدريبه الفريق الأهلاوي منذ التعاقد معه في يوليو 2023 قادماً من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي خلفاً للمدرب بيتسو موسيماني.

إذ قاد ماتياس يايسله فريق الأهلي في 89 مباراة بمختلف المسابقات، حقق من خلالها 57 انتصاراً و13 تعادلاً و19 خسارة، بينما سجل لاعبوه في مرمى الخصوم 195هدفاً، واستقبلت شباكه 98 هدفاً.

كما توّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم التالي 2024/25 رغم أنه كان بالمركز الخامس، ثم استهل موسمه الجديد 2025/26 بالتتويج بكأس السوبر السعودي. لتؤكد الإدارة الأهلاوية تمسكها بالألماني وتجديد عقده لموسمين؛ من أجل استقرار الفريق فنيا.

ويطمح المدرب الألماني ماتياس يايسله لتحقيق المزيد من البطولات من خلال المنافسة على حصد الألقاب محليّاً وقاريّاً وعالميّاً في الموسم الحالي.

انفوجرافيك

عقد ماتياس يايسله مع الأهلي

- مدة العقد مع النادي موسمين

- نهاية العقد في عام 2027