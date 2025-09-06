«مبابي» يسجل هدفه الـ «51».. فرنسا تهزم أوكرانيا وتتصدر

حقق المنتخب الفرنسي فوزًا ثمينًا على أوكرانيا بنتيجة (2-0) في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم 2026 في فروتسواف.وافتتح التسجيل اللاعب مايكل أوليس في الدقيقة (10)، ثم ضاعف النتيجة زميله كيليان مبابي في الدقيقة (82)، رافعًا رصيده الدولي إلى (51) هدفًا متساويًا مع اللاعب تييري هنري، بعد الهداف التاريخي أوليفييه جيرو الذي رصيده (57) هدفًا.بهذا الفوز، تتصدر فرنسا المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا أيسلندا (الفائزة 5-0 على أذربيجان) وأوكرانيا، وتستضيف فرنسا نظيرتها أيسلندا الثلاثاء القادم في باريس.