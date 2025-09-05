ريناد يجهِّز «الأخضر» لمواجهة التشيك

استأنف المنتخب الوطني، مساء اليوم (الجمعة)، تدريباته في العاصمة التشيكية براغ، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام «فيفا»، إذ من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني ظهر غدٍ السبت إلى مدينة هرادتس كرالوفه، استعدادًا لمواجهة منتخب التشيك وديًا مساء الاثنين القادم على استاد مالتشوفيسكا، على أن يجري حصة تدريبية مغلقة عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب نادي أولمبيا هرادتس كرالوفه.ميدانيًا، قسّم المدير الفني «رينارد» لاعبي «الأخضر» إلى مجموعتين؛ ضمّت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب مقدونيا، حيث خضعوا لتمارين استرجاعية في النادي الصحي، بينما ضمّت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُقيمت على ملعب ABC Braník بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن تُجرى تقسيمة على ربع مساحة الملعب، لتُختتم الحصة التدريبية بتمارين الإنهاء على المرمى ثم تمارين الإطالة.على صعيد متصل، واصل الرباعي «سالم الدوسري، نواف العقيدي، ناصر الدوسري، زياد الجهني» تمارينهم الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.