العالمي ينهي الجدل.. «هارون كمارا» نصراوي حتى 2028

أنهت إدارة نادي النصر إجراءات التعاقد رسمياً مع المهاجم هارون كمارا قادماً من نادي الشباب بعقد لمدة 3 سنوات حتى صيف 2028م.
وخاضت الإدارة النصراوية محادثات جادة في فترة ماضية مع نظيرتها في الشباب من أجل شراء المدة المتبقية بعقد هارون كمارا، وذلك خلال الفترة الصيفية الحالية.
وأرسلت إدارة نادي النصر، عرضاً رسمياً من أجل ضم هارون كمارا، وهو ما وافق عليه مسؤولو الشباب لتنتقل الصفقة إلى مرحلة حاسمة في الأيام الماضية.
وكان هارون كمارا صاحب الـ27 عاماً، قد انتقل لصفوف نادي الشباب في صيف عام 2024 قادماً من الاتحاد، وشارك «كمارا»، في 35 مباراة مع فريق الشباب في الموسم الماضي، أحرز 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
