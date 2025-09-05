العالمي ينهي الجدل.. «هارون كمارا» نصراوي حتى 2028

أنهت إدارة نادي النصر إجراءات التعاقد رسمياً مع المهاجم هارون كمارا قادماً من نادي الشباب بعقد لمدة 3 سنوات حتى صيف 2028م.وخاضت الإدارة النصراوية محادثات جادة في فترة ماضية مع نظيرتها في الشباب من أجل شراء المدة المتبقية بعقد هارون كمارا، وذلك خلال الفترة الصيفية الحالية.‏وأرسلت إدارة نادي النصر، عرضاً رسمياً من أجل ضم هارون كمارا، وهو ما وافق عليه مسؤولو الشباب لتنتقل الصفقة إلى مرحلة حاسمة في الأيام الماضية.‏وكان هارون كمارا صاحب الـ27 عاماً، قد انتقل لصفوف نادي الشباب في صيف عام 2024 قادماً من الاتحاد، وشارك «كمارا»، في 35 مباراة مع فريق الشباب في الموسم الماضي، أحرز 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.