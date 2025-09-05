من أجل الأهلي.. اتحادي يشن هجوماً لاذعاً على إدارة المسابقات بدوري «روشن»

هاجم رئيس نادي الاتحاد سابقاً حمد الصنيع، إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، على آلية جدولة دوري روشن للموسم الحالي 2025-2026، وعن الظلم الذي تعرض له النادي الأهلي الذي يستعد لخوض مشاركتين قاريتين الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، والثانية بطولة القارات للأندية، وقال الصنيع عبر برنامج دورينا:«الأهلي لديه مشاركة قارية.. وسيلعب مع الهلال بعد مواجهته آسيويًا وقبل مباراة قارية»، وأضاف يقول:«وطالما أن العملية ليست وفق آلية للجدولة..!! لماذا ما وضع الأهلي ضد النجمة أو الحزم مثلا».يذكر أن لجنة المسابقات رفضت طلب الأهلي تأجيل مباراته أمام الهلال، وجاء الرفض استنادًا للائحة التي تنص على وجود يومين راحة بين المباريات، وأن ممثل الأهلي كان مطلعًا على روزنامة الدوري مسبقًا ولم يعترض والطلب الذي قُدم كان بتغيير موعد المباراة لا بتقديمها أو تأخيرها.وكانت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كشفت عن جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2026-2025،وتم بناء جدول موسم 2025/2026 وسط روزنامة سنوية تجمع ما بين المنافسات المحلية والدولية وأيام التوقف، والتي تستهلك 115 يومًا من الموسم الكروي، مقابل 179 يومًا متاحة لإقامة مباريات الدوري، وتم توزيع المواجهات، التي يبلغ عددها 306 مباريات ضمن 34 جولة، على هذه الأيام المتاحة، مع ضمان تطبيق المعايير المختلفة المعتمدة لجدولة الدوري.وقامت الرابطة بجدولة مباريات البطولة وفق معايير واضحة تهدف إلى تعزيز عدالة المنافسة بين الأندية، مع ضمان التوزيع العادل لفترات الراحة بين المباريات. وتشمل هذه المعايير عددًا من الضوابط أبرزها: ألا يخوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، وتوزيع المباريات بحيث يلعب كل فريق 9 مباريات على أرضه و8 خارجه في أحد الدورين، أو بالعكس.كما تنص المعايير على أن الفريق الذي يبدأ موسمه بمباراة على أرضه، يختتمه بمباراة خارج أرضه (والعكس صحيح)،بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد حد أدنى لفترة الراحة بين المباريات لا تقل عن يومين، لضمان التوازن البدني والفني بين الفرق، وراعت الرابطة روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والروزنامات القارية والإقليمية والمحلية؛ تفاديًا لأي تعارض في المواعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار الراحة التي يجب أن تُمنح للأندية المشاركة بحدها الأدنى وفق لائحة المسابقة. كما راعت مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية والتجديدات للملاعب المعتمدة.