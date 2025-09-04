مثَل بلادك ولك الشرف

ما أجمل تشريف الوطن في المحافل القارية والعالمية، وما أجمل أن ترفع علم وطنك الغالي عالياً وبكل فخر تردد أنا سعودي، وفي هذه الأيام يشارك 151 لاعباً في تمثيل الوطن عبر 6 منتخبات وطنية في 4 قارات، ما بين بطولات رسمية وودية، وما بين معسكرات إعدادية لاستحقاقات قادمة.ففي أوروبا وتحديداً التشيك يتواجد 27 لاعباً يمثلون منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في معسكره الإعدادي لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والمقررة إقامتها في شهر أكتوبر القادم بجدة، ويستمر المعسكر إلى 8 سبتمبر.وفي أوروبا أيضاً في دولة روسيا يتواجد 26 لاعباً يمثلون المنتخب السعودي تحت 23 سنة في المعسكر الإعدادي لكأس اسيا والذي تستضيفه المملكة بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً، ويستمر المعسكر إلى يوم 9 سبتمبر، ويخوض خلاله المنتخب لقاءين وديين مع منتخب روسيا.وفي أوروبا وتحديداً دولة فرنسا يتواجد منتخبنا تحت 17 سنة ويمثله 24 لاعباً، لخوض غمار بطولة ليموج الدولية استعداداً لكأس الخليج تحت 17 سنة والتي ستقام في دولة قطر.وفي قارة أمريكا الجنوبية يقيم منتخب 20 سنة معسكراً إعدادياً بمشاركة 26 لاعباً استعداداً لخوض غمار نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، والتي ستقام في تشيلي من الفترة 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، وبدأ معسكر الأخضر يوم 17 أغسطس وسيغادر بعدها البرازيلي إلى البارغواي ليستمر المعسكر إلى 20 سبتمبر ومن ثم يغادر إلى الدولة المستضيفة للمونديال تشيلي.وفي أرض الوطن يخوض منتخبنا الوطني تحت 19 سنة بطولة كأس الخليج للشباب والمقامة حالياً في أبها، ويمثل الأخضر السعودي 23 لاعباً، وتمكن المنتخب من تصدر مجموعته الأولى وتأهل لنصف النهائي وسيواجه المنتخب العراقي.وفي أفريقيا وتحديداً مصر يتواجد منتخب تحت 16 سنة بمشاركة 25 لاعباً، وتمكن الأخضر من الفوز على مصر في اللقاء الودي الأول، وسيلتقيان مجدداً يوم 6 سبتمبر، وسيتسمر المعسكر إلى يوم 9 سبتمبر، وسيقيم المنتخب معسكراً آخر في أواخر شهر سبتمبر وسيتحدد مكان المعسكر لاحقاً.