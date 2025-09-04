بعد رفضه.. الأهلي يبحث عن بديل.. «مورينيو»: لست مهتماً بتدريب فريقكم

رفض البرتغالي «جوزيه مورينيو»، العرض الذي قدمه النادي الأهلي المصري لتولي تدريب الفريق الكروي الأول للموسم الحالي، خلفاً لـ«خوسيه ريبيرو»، الذي أقيل من منصبه مؤخراً بسبب سوء النتائج و تراجع الفريق للمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 5 جولات فقط، إذ قدمت إدارة محمود الخطيب 9 ملايين يورو، وسيارة وسكناً في أحد الفنادق الفاخرة، إضافة لمكافأة مالية في حال تحقيق اللألقاب المحلية والقارية، لكن المدرب البرتغالي كان ردة عبر الوسيط: «لست مهتماً بتدريب الأهلي»، وعلى الفور فتح رئيس النادي محمود الخطيب، خط مفاوضات مع باولو بينتو، وفق صحيفة «أوغوغو البرتغالية»، التي أكدت أن المصريين طلبوا من المدرب معرفة شروطه قبل الدخول في تفاصيل قيمة العقد وبنوده.من جانبه أوضح المدرب المقال «خوسيه ريبييرو»، أن الأهلي يحتاج دائماً إلى مساندة جماهيره، وأنه يثق بأن الفريق سيواصل تحقيق النجاحات، وقال ريبييرو: «لقد حان الوقت للرحيل، لكنني أرحل بكل حب وامتنان للنادي الأهلي، وصلت إلى هنا منذ ثلاثة أشهر، وكان شرفاً عظيماً لي أن أعمل داخل هذا الكيان الكبير، وأن أساهم في قيادة الفريق في بطولات ومسابقات كبرى عالمية ومحلية»، وأضاف: «أرحل وأنا فخور بهذه الفترة وممتن لكل من ساندني. سأظل داعماً للأهلي من الخارج، وأتمنى للنادي ولجماهيره كل التوفيق في المستقبل. كانت تجربة رائعة ومليئة بالتحديات، وشرفاً لنا أننا دافعنا عن شعار الأهلي».