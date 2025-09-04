4 نتائج خيالية ظهرت في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة كانت 3 منها لمنتخبات عربية، نتائج تثبت بأن هناك فارقاً شاسعاً بين الدول الآسيوية في لعبة كرة القدم، ففي الوقت الذي انتصر منتخب الأردن على بوتان بنتيجة 11-0، تفوق أيضاً منتخب قطر على ضيفه بروناي 12-0، ومن ثم فاز منتخب الإمارات على غوام 13-0، فيما كانت النتيجة الأكبر لليوم الأول للتصفيات فوز منتخب أستراليا على منتخب جزر مارينا الشمالية بنتيجة 14-0.ورغم ظهور هذه النتائج الكبيرة إلا أن من المحتمل أن تظهر نتائج أكبر في الجولات القادمة في ظل وجود منتخبات قوية مثل اليابان (حامل اللقب)، وإيران التي اكتفت برباعية نظيفة في هونغ كونغ وستواجه غوام، كما سيلتقي المنتخب الصيني منتخب جزر مارينا الشمالية.الجدير بالذكر أنه تم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة وعددها 44 على 11 مجموعة وسيتأهل متصدرو المجموعات مباشرةً، كما سيتأهل «أفضل 4 ثواني» في التصفيات، والانضمام لمنتخبنا الوطني السعودي منظم البطولة التي من المقرر أن تقام في الفترة بين 7 و25 يناير 2026.