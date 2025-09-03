ثمّن دعم وزير الرياضة.. عمرو مبارك عضواً في اللجنة الفنية الدولية لكرة الماء

اختار الاتحاد الدولي للألعاب المائية «World Aquatics»، الكابتن عمرو مبارك، عضواً في اللجنة الفنية للعبة كرة الماء في الاتحاد الدولي، لمدة أربع سنوات قادمة، وتعد هذه الثقة من أعلى هرم للعبة كرة الماء إنصافاً لدوره الريادي في تطوير اللعبة في المملكة العربية السعودية، وكذلك قدرة الكوادر السعودية على اعتلاء المناصب الدولية والإبداع فيها متى ما سنحت لهم الفرصة، وبذلك يحق لعمرو مبارك المشاركة في الاجتماعات الفنية لتطوير اللعبة، والإشراف على المباريات التي تقام تحت سقف الاتحاد الدولي، ومناقشة التعديلات الجديدة التي تُستحدث في اللعبة.وثمّن عمرو مبارك الثقة التي حظي بها من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي -الداعم والمهتم بالاتحادات الرياضية كافة وممثليها قارياً ودولياً- ومن نائبه الأمير فهد بن جلوي، مشيراً إلى أن المنصب سيكون حافزاً لتقديم الأفضل للعبة كرة الماء السعودية والآسيوية، كما أشاد بدور الاتحاد السعودي للسباحة وعلى رأسهم الرئيس عقيل بن محمد الشيباني، ونائبه لؤي طاشكندي، والمدير التنفيذي الدكتور زياد أبو الحمائل، على الثقة والدعم خلال الفترة الماضية، مشدداً على أنه سيكون خير سفير لاتحاد اللعبة في هذا المنصب الجديد الذي يعد تكريماً للعاملين في الاتحاد السعودي للسباحة كافة وأسرة كرة الماء من أندية ولاعبين وأجهزة فنية وإدارة.يُذكر أن عمرو مبارك بدأ ممارسة السباحة في 1978، واعتزل اللعب في 1993، وكان من أسرع السباحين السعوديين في السباحة «الحرة» و«الصدر»، ويشغل منصب المشرف العام على لعبة كرة الماء بالاتحاد السعودي للسباحة منذ 2021، كما شغل العديد من المناصب في اتحاد اللعبة إذ عمل مساعداً لمدرب المنتخب لكرة الماء، قبل أن يُنصّب نائباً لرئيس اتحاد كرة الماء سابقاً، وشغل منصب المدير التنفيذي في اتحاد لعبة اتحاد الخماسي، ومدير بطولة السباحة في دورة الألعاب السعودية 2024، وكانت أول مشاركة دولية له في دورة الألعاب الآسيوية ببانكوك 1978، ومثل المنتخب السعودي للسباحة في بطولة الخليج ببغداد 1980، وفي العام نفسه شارك في دورة الألعاب الإسلامية في أزمير التركية، ومثل السعودية في لعبتَي السباحة وكرة الماء في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في نيودلهي 1982، وفي 1984 تُوج بالميدالية الذهبية مع زملائه اللاعبين في منتخب كرة الماء وكانت أول ذهبية إقليمية للعبة، وفي العام نفسه ساهم مع زملائه اللاعبين في الحصول على الميدالية الفضية في البطولة العربية التي استضافتها العاصمة السورية دمشق، وتُوج بأربع ميداليات وهو في منصب الإشراف (ذهبية وفضيتان) على المستوى العربي في 2022 بالقاهرة و2024 بالدوحة و2025 بالدار البيضاء، و(فضية خليجية) في الدوحة 2021.