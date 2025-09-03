بعد أزمة قرارات السوبر.. اتحاد القدم يقيل القاسم ويؤكد شرعية لقب الأهلي

أقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمينه العام إبراهيم القاسم من منصبه، بسبب تضارب القرارات الصادرة بشأن بطولة كأس السوبر السعودي 2025، الذي توج فيه النادي الأهلي باللقب التي أقيمت في هونغ كونغ، إثر فوزه على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، وفق البيان الذي أصده اتحاد اللعبة، وبعد توجيه وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بفتح تحقيق بعد تصاعد الأزمة، بعدما أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد نادي الهلال، وحكمت مجدداً بثبوت ارتكابه مخالفة للائحة عبر الامتناع عن خوض بطولة كأس السوبر السعودي، واعتبرته خاسراً أمام القادسية بنتيجة 3-0 في نصف النهائي الذي كان مقرراً بتاريخ 20 أغسطس الماضي، قبل أن يوضح اتحاد كرة القدم أن مشاركة الأهلي في كأس السوبر التي أقيمت في هونغ كونغ نظامية وأن القرار غير قابل للاستئناف، إلا أن نادي القادسية أعلن بعد ذلك أنه سيتخذ جميع الخيارات القانونية والتنظيمية المتاحة لضمان حقوقه وذلك بعدما تم إشراك الأهلي أمامه في نصف نهائي السوبر السعودي بدلاً من الهلال.وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه الذي بثه على موقع التواصل الاجتماعي «X»: «إشارة إلى توجيه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة كأس السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل استقرار تنظيم المسابقات، والحفاظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة، فقد قام مجلس إدارة الاتحاد في حينه بتشكيل فريق عمل لتقييم ودراسة كافة الجوانب المرتبطة بالموضوع والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة»، وأضاف البيان: «بناء على ذلك فقد عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025 اجتماعاً، ثمن خلاله حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومتابعته الحثيثة لكل ما يهم القطاع الرياضي»، وتابع البيان: «بعد دراسة النتائج التي توصل إليها فريق العمل، فقد قرر مجلس الإدارة إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم من منصبه، و تعيين سمير بن عبد الله المحمادي أميناً عاماً، وتفعيل دور الأمانة العامة في اللجان القضائية، بحيث تتولى عملية الإشراف المباشر على الأعمال الإدارية لأمانة السر لكل اللجان القضائية»، وكشف البيان عن استحداث منصب وظيفي بمسمى أمين سر اللجان القضائية، وذلك لدعم وتطوير عمل اللجان القضائية، على أن يتولى أمين سر اللجان القضائية تقديم الدعم الإداري بما يشمل عمليات التواصل الداخلي، ومتطلبات اللجان القضائية والرفع بالتقارير الإدارية الدورية للأمانة العامة، والعمل على تقييم الإجراءات الإدارية كافة المطبقة في عمل اللجان والتنسيق بينها دون الإخلال بمبدأ استقلالية اللجان القضائية، وشدد البيان على أن جميع إجراءات المشاركة كانت نظامية وسليمة، وأن الأهلي شارك في البطولة وفق الأسس القانونية المعمول بها.