«الآسيوي» يراهن على خريجي «أكاديمية الحكام» لضبط صافرة المونديال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بلوغ أكاديمية الحكام التابعة له مرحلة مهمة في تطوير خبرات التحكيم، بعد اختيار 15 حكماً آسيوياً لإدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA 2025 في قطر، المقررة بين 3 و27 نوفمبر.وتشكل هذه النسخة أول مشاركة لطاقم حكام آسيوي بالكامل من خريجي الأكاديمية في إحدى بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وهو مؤشر على استمرار الاتحاد الآسيوي في تطوير قاعدة حكام مؤهلين على المستوى القاري والدولي.ويبرز بين حكام قارة آسيا كلٌّ من الحكم السعودي فيصل سليمان البلوي، والقطري محمد أحمد الشمري، والكوري تشوي هيونجاي، والياباني هيروكـي كاساهارا، والأوزبكي رستم لوتفولين، وجميعهم من دفعة عام 2017 لأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي.ويشارك البلوي بانتظام في دوري روشن السعودي للمحترفين، كما تولّى مهمات الحكم الرابع في دوري أبطال آسيا للنخبة وفي التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إضافة إلى إدارة مباريات بطولة آسيا تحت 17 عاماً 2025. بينما أدار الحكم القطري محمد الشمري المباراة النهائية للبطولة نفسها، ثم تولى مهمات حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.وشارك تشوي هيونجاي من كوريا الجنوبية مساعداً لحكم الفيديو (VAR) في التصفيات الآسيوية، كما شارك في إدارة مباريات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين، وإلى جانبه هيروكي كاساهارا الذي أدار المباراة النهائية بين أستراليا والسعودية.ويضم الطاقم أيضاً الحكم الأوزبكي رستم لوتفولين، الذي يمتلك خبرة واسعة في إدارة المباريات القارية، بما في ذلك دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 والتصفيات الآسيوية، إضافة إلى بطولتي آسيا تحت 23 عاماً وتحت 17 عاماً.ويكمل الطاقم التحكيمي مجموعة من 15 حكماً مساعداً يمثلون خمس دول آسيوية، ويشمل الطاقم السعودي فيصل ناصر القحطاني وإبراهيم عبدالله الدخيل، بينما يشارك من قطر كل من خالد خلف وفيصل عيد الشمري، ومن كوريا الجنوبية بانغ جييول وتشون جين هي، ومن اليابان تاكيشي أسادا وساتوشي ميشياما، ويضم التمثيل الأوزبكستاني سنجر شايوسوبوف وأكمل غياسوف، الذين يمتلكون خبرة واسعة في البطولات القارية والمحلية على حد سواء.ويأتي هذا التعيين في إطار جهود الاتحاد الآسيوي لتعزيز معايير التحكيم في القارة، وتطوير قاعدة حكام مؤهلين لإدارة المباريات الدولية وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).