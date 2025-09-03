نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن محمد الغامدي، الذي أطلع سموه على الخطط والفعاليات والمبادرات المجتمعية والجهود، التي قام بها الفرع خلال الفترة الماضية بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

ونوّه سمو نائب أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ومتابعة سمو وزير الرياضة.

من جانبه أعرب مدير فرع وزارة الرياضة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، على الدعم والمتابعة لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية بالمنطقة.