يستعد لتأسيس النادي.. القادسية يعزز صفوفه بـ«ألماني»

أنهت شركة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي الألماني جوليان فايغل، قادمًا من نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد، بعقد يمتد حتى عام 2027.وكان فايغل، البالغ من العمر 29 عامًا، قد أنهى ارتباطه مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يختار القادسية وجهته الجديدة، في خطوة تعكس طموحات النادي لتعزيز صفوفه بعناصر ذات خبرة كبيرة.يذكر أن جوليان فايغل بدأ مسيرته الاحترافية مع ميونيخ قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند، حيث تألق في صفوفه لعدة مواسم، ثم لعب لاحقًا مع بنفيكا البرتغالي، قبل أن يعود إلى الدوري الألماني عبر بوابة مونشنغلادباخ كما مثل المنتخب الألماني في مناسبات سابقة.وأعرب فايغل عن حماسه للانضمام إلى كتيبة فرسان الشرقية، مشيرًا إلى تفاعله الإيجابي مع المدرب الإسباني ميشيل، ومثنيًا على البيئة المميزة في النادي الذي استقبله هو وعائلته بحفاوة كبيرة. وأكد جوليان تطلعه للقاء الجماهير، واللعب مع زملائه، والمساهمة في تقديم موسم قوي وناجح مع الفريق.من جانبه، علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة شركة نادي القادسية، أنهت ملف إجراءات تاريخ تأسيس نادي القادسية، وسوف يتم الإعلان الرسمي عن التاريخ الجديد لتأسيس النادي، بعد موافقة وزارة الرياضة.