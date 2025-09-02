انتقال لابورت إلى أتلتيك بلباو «شبه مستحيل»

يترقب أتلتيك بلباو قرار الاتحادين الدولي والإسباني لكرة القدم بشأن مصير صفقة ضم إيمريك لابورت من نادي النصر.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، واجه أتلتيك بلباو صعوبات كبيرة في إتمام صفقة انتقال لابورت، استمرت حتى اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.





وأضافت أن النصر لم يُرسل الأوراق المطلوبة لإتمام الصفقة في الوقت المناسب، ومع إغلاق نظام الانتقالات الإلكتروني (TMS)، أصبح من غير الممكن تسجيل اللاعب هذا الصيف.

وأشارت إلى أن النادي الإسباني يعمل منذ أمس على محاولة إيجاد حل لهذه المشكلة، إلا أن الواقع يشير إلى أن وضع لابورت يُشبه إلى حدّ كبير ما حدث مع ديفيد دي خيا في 2015، حين فشل انتقاله إلى ريال مدريد بسبب تأخر في إرسال المستندات.

وتخضع وثائق الصفقة للمراجعة من قبل الفيفا والاتحاد الإسباني، ومن المتوقع صدور قرار نهائي خلال الأيام القادمة.