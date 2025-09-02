فيديو.. التركي أكتشيشيك: ظهور الهلال في المونديال شجعني على الانتقال

عبّر المدافع التركي يوسف أكتشيشيك عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى فريق الهلال، ووعد جماهير «الزعيم» بتقديم كل ما لديه خلال فترته مع الهلال. وزاد: أنا جاهز للفريق في تحقيق العديد من البطولات، وقال: «تابعت الهلال في مونديال الأندية 2025، وكان أداءً مميزاً وظهر بصورة رائعة جعل العالم يتحدثون عنه، واستطاع الفوز على مانشستر سيتي والتأهل لدور الثمانية، كما أن الهلال سبق أن لعب على نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد».رابط:https://x.com/Okaz_Sports/status/1962903299230695463وأضاف: «الهلال فريق كبير، ليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم»، مؤكداً أن هدفه مع الهلال «الفوز بجميع البطولات». واختتم حديثه بقوله: «طموحي مع الهلال لا حدود له»، مشيراً إلى أنه يعرف الهلال جيداً منذ سنوات، وهذا شجعه على الانتقال إلى صفوفه.