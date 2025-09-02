إنجاز تاريخي.. 39 ميدالية ملونة و15 رقماً قياسياً.. منتخب الألعاب المائية يتألق عربياً

حقق المنتخب السعودي للسباحة وكرة الماء إنجازا تاريخيا لأول مرة يحققه منذ تأسيس اتحاد اللعبة في عام 1976، وخلال مشاركته في البطولات العربية، إذ توج المنتخب بـ 39 ميدالية ملونة (3 ذهبيات و17فضية و19برونزية)، و15 رقماً قياسياً في السباحة، والميدالية الفضية في لعبة كرة الماء بعد أن حل ثانيا في البطولة العربية للألعاب المائية للفئات السنية التي اختتمت أمس في المغرب. وجاء ميداليات المنتخب السعودي عن طريق السباح محمد الزاكي، وحقق 4 ميداليات (ذهبية، و3 برونزيات) في فئة العمومي، والسباح، خالد البلبيسي 3 ميداليات (3 فضيات) في فئة 13-14، ومحمد العتيبي الذي توج بـ(ذهبية وفضية وبرونزية) لفئة العمومي، ويوسف بوعريش، الذي توج بفضيتين وبرونزية لفئة العمومي، وأضاف السباح سلطان العتيبي ذهبية وبرونزية لفئة العمومي، وخطف السباح علي العيسى فضية لفئة العمومي، فيما توج عماد الصبياني بميداليتين فضيتين، للفئة العمرية 13-14 عاما، وخطف جاسم الغريب ميداليتين برونزيتين لفئة 13-14 عاما، كما أضاف السباح زيد السراج ميداليتين فضية وبرونزية لفئة 17-18 عاما، وأضاف كل من فهد العويقلة،(فضية)، وفي غانم الصلحي (برونزية) لفئة 15-16 عاما، وحمزة العايد (برونزية)،وأحمد المعيبد، فضية لفئة العمومي، فيما جاء باقي الميداليات عن طريق فرق التتابع للفئات العمرية الأربعة (عمومي) وفئة (13-14) سنة، وفئة (15-16)، وفئة( 17-18) عاما 13 ميدالية.يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في البطولة ببعثة مكونة من 40 لاعبًا يمثلون المملكة في منافسات السباحة وكرة الماء.ورأس الوفد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة الدكتور زياد أبو الحمائل، فيما يضم الجهاز الإداري كلًا من عمرو مبارك، هاني العيسى، وعبدالله الرشيد، ويشمل الجهاز الفني لمنتخب السباحة كمال خمري، أنور بوتبينه، جون رود، فارس عطار، مازن العبيدي، فوزي بوجلال، ومايكل أخصائي علاج طبيعي، فيما يدرب منتخب كرة الماء الإيطالي أرلاندو، ويساعده محمد الزهراني، ومايكل.وتأتي المشاركة ضمن خطط الاتحاد السعودي للسباحة؛ لتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية، ودعم تطوير القطاع الرياضي ورفع مستوى التنافسية.