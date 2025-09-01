افتتح منتخبنا الوطني السعودي تحت 23 عاما اليوم (الإثنين) معسكره الإعدادي في روسيا، الذي يمتد حتى الثامن من سبتمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاما في يناير 2026 التي يستضيفها الأخضر في الرياض وجدة.وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية، أعقبها العمل على مران تكتيكي، ويواصل أخضر 23 مساء غدٍ (الثلاثاء) تدريباته استعدادا لخوض مباراتين تجريبيتين يومي 5 و8 أمام منتخب روسيا.وكان المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو قد استدعى 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر وهم؛ تركي بالجوش، مهند اليحيى، أحمد أبو راسين، محمد عبدالرحمن، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، مبارك الراجح، خالد العسيري، مرزوق التمبكتي، ماجد دوران، مشعل العلائلي، سليمان هزازي، سالم النجدي، بدر العمير، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، سيف رجب، عبدالله معتوق، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، ياسين الزبيدي، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العثمان، مشاري النمر، عبدالله رديف.