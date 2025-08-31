النجيمي لـ«عكاظ»: وثيقة المصطلحات أنهت جدل البطولات

أكد عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية عبدالإله النجيمي أن الفريق اعتمد بشكل أساسي على وثيقة المصطلحات والتعريفات لمعالجة أي تضارب أو اختلاف في المصادر المتعلقة بتوثيق البطولات، مشدداً على أن هذه الوثيقة شكّلت المرجع الأول في حل الخلافات.وقال النجيمي: «حين يكون هناك تعريف ومصطلح واضح لكل جزئية، مهما بدت بسيطة، فإن ذلك يساعد على تقليل الجدل ويجعل المعايير واضحة أمام الجميع. وعندما تصبح المعايير واضحة، لن يجد أي طرف سبباً للاعتراض أو التشكيك».وأوضح أن الوثيقة ساعدت في تجنب التصادمات التي قد تنشأ نتيجة السعي لاكتساب مكتسبات غير منصوص عليها في اللوائح، أو محاولة الانتقاص من إنجازات أندية أخرى، مضيفاً: «الاتفاق على المصطلحات والتعريفات في البداية هو ما صنع أرضية مشتركة ضمنت العدالة والوضوح».وعن شمول التوثيق لإنجازات اللاعبين، قال النجيمي: «هذا من التوصيات المطروحة، وإذا ما تم الانتقال إلى مرحلة ثانية للتوثيق فستكون إنجازات اللاعبين والرؤساء أحد الجوانب الأساسية التي يجري العمل على رصدها».كما تطرق إلى كرة القدم النسائية، مشيراً إلى أن الفريق خصص لها مساحة واضحة في التوثيق: «عرضنا في المؤتمر جزءاً كاملاً عن مسابقات كرة القدم النسائية، ونحن نفتخر بهذا الجانب، بل إنني شخصياً كأب لإحدى اللاعبات أجد حافزاً أكبر للدفاع عن مكانة كرة القدم النسائية ضمن مسيرة التوثيق».