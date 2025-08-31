تاكيداً لتميز «عكاظ».. سعد الناصر نصراوي

أنهت إدارة النصر إجراءات التعاقد رسمياً مع الظهير الأيسر سعد الناصر قادماً من التعاون بعقد لمدة 3 سنوات، وكانت «عكاظ» قد انفردت بتفاصيل الخبر بوقت سابق.وستكون أول مباراة رسمية للناصر مع ناديه الجديد على ملعب «الأول بارك» في الجولة الثانية من دوري روشن أمام الخلود.وقال الناصر أثناء مقطع مرئي على حساب نادي النصر الرسمي: «لما تجيك الفرصة من نادي بحجم نادي النصر ويضع ثقته فيك فالقرار هو النصر، أو النصر فقط».ويأتي هذا التوقيع نظراً لرغبة الإدارة النصراوية ومدرب الفريق جيسوس للاستفادة من خدمات اللاعب في صفوف الفريق، وكذلك رغبة اللاعب للانضمام للنصر.يذكر أن الناصر (24 عاماً) بدأت مسيرته الرياضية لاعباً في الفئات السنية بنادي الهلال، وصعد منها إلى الفريق الأول صيف 2021، وبعد موسم واحد أُعير إلى التعاون، وبعد نهاية الإعارة اشترى التعاون عقده من الهلال صيف 2023.ومثّل اللاعب «سكري القصيم» في 76 مباراة، وسجّل 4 أهداف، وصنع 8 أخرى، واعتمد عليه الفريق في جميع مراكز الطرفين دفاعاً وهجوماً، كما دفع به في الوسط المتقدِّم والمتأخر.