الاتحاد يحقق إنجازاً غائباً منذ 14 عاماً.. وبنزيما يهدد رونالدو

حقق الاتحاد إنجازاً غائباً منذ 14 عاماً، بعد فوزه على الأخدود بخمسة أهداف مقابل هدفين، أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

جاءت خماسية الاتحاد عن طريق كريم بنزيما («هاتريك» د:4، 51، 60)، وستيفن بيرغوين (د:7)، إضافة إلى هدف سجله سعيد الربيعي بالخطأ في مرمى فريقه (د:30)، بينما سجل هدفي الأخدود خوان بيدروزا (د:27، 57).

ووفقاً لشبكة «أوبتا»، فقد سجل الاتحاد أكبر عدد من الأهداف في مباراة افتتاحية بدوري المحترفين (5 أهداف)، متساوياً مع فوزه على الرائد في عام 2008 (5-1)، والتعاون في 2011 (5-3).

كما سجّل كريم بنزيما الثلاثية الثالثة له في دوري المحترفين مع الاتحاد، ليصبح ثاني أكثر لاعب يسجل «هاتريك» في الدوري منذ انضمامه، خلف كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي يملك أربع ثلاثيات.

إلى جانب اقترابه من عرش رونالدو، أصبح النجم الفرنسي اللاعب الأكثر تسجيلاً لـ«الهاتريك» مع الاتحاد في المسابقة بالتساوي مع مختار فلاتة.