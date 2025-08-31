تفوق الفيحاء على مضيّفه الفتح بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الفتح بالأحساء ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.أحرز هدفي الفيحاء جيسون ريميسيرو (د:15) وألفا سيميدو (د:45+4)، فيما جاء هدف الفتح عن طريق زيدو يوسف (د:45+12)، وأشهر حكم اللقاء عبدالله الحربي البطاقة الحمراء مرتين، إذ حصل لاعب الفتح محمد أمين سباعي على بطاقة حمراء مباشرة (د:21)، فيما حصل لاعب الفيحاء خالد الرماح على بطاقتين صفراوين ليمنحه الحكم البطاقة الحمراء (د:28).شهد اللقاء في بدايته سيطرة مبكرة لأصحاب الأرض الفتح، فيما اكتفى الفيحاء بالدفاع والهجمات المرتدة، وبعد فاصل مهاري من فاشون سكالا نجم الفيحاء مرر كرة أرضية لزميله المنفرد جيسون ريميسيرو ليسكنها الشباك بقدمه اليمنى (د:15)، وبعد الهدف حاول الفتح العودة للقاء لكن لاعبه محمد أمين سباعي ارتكب خطأ ضد علي الحسين ليحصل على بطاقة صفراء وبعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم عبدالله الحربي البطاقة الصفراء ومنحه الحمراء مباشرةً، وبعدها ارتكب لاعب الفيحاء خطأين متتالين ليمنحه الحكم البطاقة الصفراء ومن ثم البطاقة الحمراء، ليكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين لكل منهما، ومن ركلة زاوية استغل لاعب الفيحاء ألفا سيميدو خطأ حارس الفتح أمين بخاري ليضع الكرة في المرمى هدفاً ثانياً للفيحاء (د:45+4)، وقبل أن يعلن الحكم نهاية الشوط الأول مرر سفيان بن دبكة كرة أرضية لزميله زيدو يوسف الذي سددها من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك هدفاً للفتح (د:45+12)، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني رغم المحاولات الجادة لفريق الفتح وتألق حارس الفيحاء أورلاندو موسكيرا في التصدي لها لاسيما تسديدة ماتياس فارغاس وأبعدها موسكيرا لركلة زاوية، لينتهي اللقاء بفوز الفيحاء بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء فوزه الأول وينال 3 نقاط وسيلاقي في الجولة القادمة مضيّفه الخليج، فيما تلقى الفتح الخسارة الأولى وبقي دون نقاط وسيحل ضيفاً على الاتحاد في الجولة القادمة.