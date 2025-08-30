بدأت الإدارة الأحدية الجديدة برئاسة خالد رويفد الصاعدي أعمالها لتسيير أعمال النادي، إذ تعاقدت مع المدرب الوطني إبراهيم الأحمدي لتدريب الفريق الأول، الذي سبق أن درب أولمبي أُحد وحقق معه نتائج جيدة، وكانت الإدارة قبل ذلك اتفقت مع المدرب الوطني عباس غلام بعد إعلان المدرب عبر صفحته الرسمية بمنصة x اتفاق الإدارة معه إلا أنها تراجعت.

وما زالت ملفات كرة السلة عالقة، ولم تكلف الإدارة مشرفاً على الفريق، بينما تم تكليف الإداري نادر المصري وعبدالعزيز كريم على الإشراف على الفئات السنية، فيما لم تعلن الإدارة حتى الآن برامجها للموسم القادم، وبانتظار تدخل وزارة الرياضة في القضايا المرفوعة ضد النادي، إذ يتصدر النادي الأندية السعودية في القضايا المرفوعة ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ 10 قضايا، ويأمل في إيجاد حلول لها لتمكينه من التعاقد مع لاعبين ومدربين، وكذلك فريق السلة المرفوعة ضده عدد من القضايا التي تقف عثره في التعاقدات للموسم القادم.

وتسعى الإدارة الحالية إلى استثمار علاقتها مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لعقد شراكة مع عدد من الشركات والرعاة لدعم النادي خلال الفترة الحالية والمستقبلية.